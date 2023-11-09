СМИ: военная база США на западе Ирака подверглась ракетному обстрелу

Затем базу атаковали с помощью дронов-камикадзе

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Два нападения были совершены на американскую базу Айн-эль-Асад в провинции Анбар, расположенной на западе Ирака. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen.

По его информации, по военному объекту был нанесен ракетный удар. Затем база была атакована с помощью дронов-камикадзе.

Телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные источники сообщил, что американские войска смогли предотвратить нападение с использованием беспилотников.

В понедельник движение "Исламское сопротивление Ирака" сообщило, что вооруженные отряды шиитов совершили шесть атак на четыре военных объекта США в Сирии и Ираке.

5 ноября во время визита в Багдад госсекретарь США Энтони Блинкен потребовал от премьер-министра Ирака Мухаммеда ас-Судани привлечь к ответственности лиц, виновных в продолжающихся атаках на военных США. По его словам, правительство Ирака должно выполнять обязательства по защите всех объектов, где размещены американские войска.

Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что с 17 октября было совершено в общей сложности 28 атак на американские базы в регионе. В свою очередь шеф Пентагона Ллойд Остин потребовал прекращения ударов по силам США на Ближнем Востоке, осуществляемых, по его мнению, при поддержке Ирана. По словам Остина, в результате этих вылазок ранения получил 21 военнослужащий.