Глава МИД Швейцарии заявил, что антисемитизму нет места в стране

Иньяцио Касси отметил, что евреи подвергаются нападениям и оскорблениям, а "антиеврейских граффити становится все больше"

ЖЕНЕВА, 9 ноября. /ТАСС/. Швейцария столкнулась с ростом антисемитизма, и правительство страны (Федеральный совет) намерено противостоять этому явлению. Об этом заявил глава Федерального департамента (министерства) иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис в опубликованной в газете Le Temps статье в связи с 85-й годовщиной Хрустальной ночи - еврейских погромов в нацистской Германии.

"Волна антисемитизма, которую мы видим в различных странах, на протяжении нескольких недель затрагивает также Швейцарию", - отметил Кассис, подчеркнув, что "это явление продолжает нарастать". "Антисемитские речи и агрессия не остаются без последствий. Многие из наших сограждан-евреев боятся покидать свои квартиры или дома, надевать кипу или носить звезду Давида в качестве кулона", - продолжил глава МИД. Он добавил, что евреи подвергаются нападениям и оскорблениям, а "антиеврейских граффити становится все больше".

Чтобы избежать распространения антисемитизма, "нужно действовать быстро и решительно", "проявить солидарность с соотечественниками-евреями", указал Кассис, подчеркнув, что "по мнению Федерального совета, в Швейцарии нет места антисемитизму". Министр сообщил, что 9 ноября внешнеполитическое ведомство проводит в Берне международную конференцию, посвященную памяти жертв нацизма. Федеральный совет, напомнил Кассис, весной 2023 года в ответ на парламентскую инициативу принял решение вместе с городскими властями Берна создать мемориал, посвященный жертвам нацизма.

Коснувшись конфликта на Ближнем Востоке, Кассис подчеркнул, что ничто не может оправдать "террористическую атаку" на Израиль 7 октября. "Страдания палестинцев также не должны остаться незамеченными", - заключил глава внешнеполитического ведомства.

Хрустальная ночь (ночь на 10 ноября 1938 года) считается началом систематического уничтожения еврейского населения Германии. Тогда нацисты разрушили большую часть существовавших синагог, были разграблены тысячи еврейских учреждений и магазинов. Наутро после погромов улицы германских городов были усыпаны осколками разбитых витрин и окон, поэтому события получили такое название.