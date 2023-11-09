Белый дом: введение гуманитарных пауз в Газе важно в вопросе освобождения заложников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал важным не обсуждать этот вопрос публично, чтобы было больше шансов "добиться успеха и вызволить этих людей"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Введение гуманитарных пауз в секторе Газа играет важную роль в вопросе освобождения удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Да, гуманитарная пауза помогает активизировать некоторые дипломатические усилия, которые прилагаются в рамках усилий по возвращению заложников <...>. Как мы уже говорили ранее, гуманитарные паузы могут быть полезны в процессе передачи [заложников], потому что мы хотим иметь возможность безопасно их вывести [из анклава]", - сказал Кирби. "Мы продолжаем вести активные переговоры с партнерами об освобождении заложников <...>. Я думаю, что очень важно не обсуждать этот вопрос публично, чтобы у нас было больше шансов добиться успеха и вызволить этих людей", - добавил он.

Ранее британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на знакомого с ходом дискуссий чиновника информировала, что директор ЦРУ Уильям Бернс и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в четверг обсудили в Катаре с властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Катар продолжает выступать основным посредником в переговорах с ХАМАС, представители которого, по данным FT, настаивают на пятидневной паузе, а также на доставке топлива и медикаментов на территорию сектора Газа в обмен на освобождение части заложников, точное количество которых не называется. Израильское руководство ранее сообщало о готовности осуществлять "тактические паузы" продолжительностью всего несколько часов, чтобы дать ХАМАС возможность освободить заложников.