9 ноября, 16:05,
обновлено 9 ноября, 16:38
Палестино-израильский конфликт

Белый дом: введение гуманитарных пауз в Газе важно в вопросе освобождения заложников

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби назвал важным не обсуждать этот вопрос публично, чтобы было больше шансов "добиться успеха и вызволить этих людей"

ВАШИНГТОН, 9 ноября. /ТАСС/. Введение гуманитарных пауз в секторе Газа играет важную роль в вопросе освобождения удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

"Да, гуманитарная пауза помогает активизировать некоторые дипломатические усилия, которые прилагаются в рамках усилий по возвращению заложников <...>. Как мы уже говорили ранее, гуманитарные паузы могут быть полезны в процессе передачи [заложников], потому что мы хотим иметь возможность безопасно их вывести [из анклава]", - сказал Кирби. "Мы продолжаем вести активные переговоры с партнерами об освобождении заложников <...>. Я думаю, что очень важно не обсуждать этот вопрос публично, чтобы у нас было больше шансов добиться успеха и вызволить этих людей", - добавил он.

Ранее британская газета Financial Times (FT), ссылаясь на знакомого с ходом дискуссий чиновника информировала, что директор ЦРУ Уильям Бернс и глава израильской разведки "Моссад" Давид Барнеа в четверг обсудили в Катаре с властями страны условия освобождения 10-20 заложников, удерживаемых радикальным палестинским движением ХАМАС в секторе Газа.

Катар продолжает выступать основным посредником в переговорах с ХАМАС, представители которого, по данным FT, настаивают на пятидневной паузе, а также на доставке топлива и медикаментов на территорию сектора Газа в обмен на освобождение части заложников, точное количество которых не называется. Израильское руководство ранее сообщало о готовности осуществлять "тактические паузы" продолжительностью всего несколько часов, чтобы дать ХАМАС возможность освободить заложников. 

Теги:
СШАПалестинаПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация