9 ноября, 16:16

Молдавия просит стран - участниц Интерпола оказать помощь в задержании оппозиционера Шора

Политика объявили в розыск после крупного коррупционного скандала

КИШИНЕВ, 9 ноября. /ТАСС/. Власти Молдавии просят все иностранные государства, являющиеся участниками Интерпола, содействовать задержанию покинувшего Израиль оппозиционера Илана Шора, который был объявлен в розыск после крупного коррупционного скандала. Об этом сообщил глава бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу в эфире телеканала TVR-Moldova.

"Сегодня утром власти Израиля официально подтвердили нам, что он (Шор - прим. ТАСС) действительно покинул Израиль 6 ноября, но рейс и направление полета израильским властям неизвестны <…> В этот же день Молдавия обратилась ко всем странам - членам Интерпола с просьбой задержать и поместить под арест Шора, если он находится на их территории", - сказал Центиу.

Ранее власти республики несколько раз безуспешно просили Израиль о выдаче Шора, который также имеет израильское гражданство. В Молдавии его признали виновным по одному из эпизодов громкого дела о выводе около 1 млрд долларов из банковской системы страны. Шора обвинили по статьям об отмывании денег, мошенничестве и приговорили к 15 годам тюрьмы.

Он обжаловал приговор и до окончательного решения судей был помещен под судебный контроль. За это время он стал мэром города Оргеева, учредил партию своего имени и провел ее в парламент, став депутатом. Однако после разразившегося в июне 2019 года политического кризиса и смены власти в Молдавии политик покинул страну.

Власти Молдавии называют Шора одним из главных организаторов массовых акций протеста оппозиции в Молдавии. Демонстранты обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим кризисом и падением уровня жизни. 

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Молдавия
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