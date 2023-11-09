9 ноября, 17:34
Палестино-израильский конфликт

Премьер Словении назвал бомбардировки Газы несоразмерными с правом Израиля на самооборону

Путь к миру может пролегать только через решение о сосуществовании двух государств, заявил Роберт Голоб

ПАРИЖ, 9 ноября. /ТАСС/. Бомбардировки гражданских объектов в секторе Газа совершенно несоразмерны с правом Израиля на самооборону. С таким заявлением выступил премьер-министр Словении Роберт Голоб во время своей речи в Париже на конференции, посвященной гуманитарной ситуации в Газе.

"Бомбардировки гражданских объектов, которые мы наблюдаем сегодня в Газе, совершенно несоразмерны с правом на самооборону, в котором никто в международном сообществе Израилю не отказывает. Призывы к Израилю соблюдать нормы международного гуманитарного права, к сожалению, пока не увенчались успехом", - заявил Голоб.

По словам словенского премьера, конечной целью является достижение "прочного и справедливого мира в регионе". "Путь к миру может пролегать только через решение о сосуществовании двух государств", - добавил Голоб.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что еврейское государство расширяет масштабы сухопутной военной операции в секторе Газа. 

Теги:
ПалестинаСловенияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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