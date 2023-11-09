Кабмин Словакии представит программное заявление парламенту 15 ноября

В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета

БРАТИСЛАВА, 9 ноября. /ТАСС/. Правительство Словакии, назначенное президентом этой страны 25 октября, планирует на своем предстоящем во вторник, 14 ноября, заседании одобрить проект программного заявления и 15 ноября представить его Национальному совету (парламенту). Со ссылкой на премьер-министра республики Роберта Фицо об этом сообщило Словацкое телевидение.

"Правительство завершает работу над программным заявлением, которое, как планируется, может быть одобрено на предстоящем заседании кабмина 14 ноября. Парламент мог бы его обсудить 15 и 16 ноября", - сказал Фицо.

Согласно словацкой конституции, новое правительство должно представить свое программное заявление парламенту в течение 30 дней после назначения президентом. В высшем законодательном органе республики кабмин Фицо опирается на голоса 79 из 150 депутатов. В Братиславе не сомневаются, что правительство заручится поддержкой Национального совета.