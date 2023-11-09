9 ноября, 16:53
Палестино-израильский конфликт

СМИ: боевики ХАМАС при нападении на Израиль использовали чешские парапланы

Как сообщил портал seznam.cz, при этом владелец компании Nirvana Systems Павел Бржезина не имеет представления, каким образом парапланы попали к движению

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС при нападении 7 октября на Израиль для пересечения границы этой страны использовали парапланы, произведенные чешской компанией Nirvana Systems. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Владелец компании, расположенной в городе Пршеров на северо-востоке Чехии, Павел Бржезина не имеет представления, каким образом парапланы попали к ХАМАС. Продукция фирмы не относится к изделиям, которые можно использовать в военных целях.

"Мы продали в общей сложности по всему миру 3 500 мотопарапланов и более 5 тыс. парашютов. Я не могу знать [лично] всех своих клиентов. У нас, между прочим, есть дилер в Израиле. В Америке тоже есть, есть в Германии. Всего [компания имеет дилеров] в 42 странах", - сказал Бржезина.

В секторе Газа у Nirvana Systems нет дилеров и других бизнес-партнеров. Между тем, как утверждает портал, чешские парапланы могли попасть к ХАМАС из Ирана. Эта техника могла поступить в эту страну через венгерского посредника. 

Теги:
ПалестинаЧехияПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация