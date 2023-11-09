СМИ: боевики ХАМАС при нападении на Израиль использовали чешские парапланы

Как сообщил портал seznam.cz, при этом владелец компании Nirvana Systems Павел Бржезина не имеет представления, каким образом парапланы попали к движению

ПРАГА, 9 ноября. /ТАСС/. Боевики палестинской радикальной группировки ХАМАС при нападении 7 октября на Израиль для пересечения границы этой страны использовали парапланы, произведенные чешской компанией Nirvana Systems. Об этом сообщил новостной портал seznam.cz.

Владелец компании, расположенной в городе Пршеров на северо-востоке Чехии, Павел Бржезина не имеет представления, каким образом парапланы попали к ХАМАС. Продукция фирмы не относится к изделиям, которые можно использовать в военных целях.

"Мы продали в общей сложности по всему миру 3 500 мотопарапланов и более 5 тыс. парашютов. Я не могу знать [лично] всех своих клиентов. У нас, между прочим, есть дилер в Израиле. В Америке тоже есть, есть в Германии. Всего [компания имеет дилеров] в 42 странах", - сказал Бржезина.

В секторе Газа у Nirvana Systems нет дилеров и других бизнес-партнеров. Между тем, как утверждает портал, чешские парапланы могли попасть к ХАМАС из Ирана. Эта техника могла поступить в эту страну через венгерского посредника.