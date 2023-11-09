9 ноября, 17:14,
обновлено 9 ноября, 18:08

Bloomberg: ЕС и КНР планируют провести саммит 7-8 декабря

По данным источников агентства, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направятся в Китай для встречи с представителями китайского руководства

НЬЮ-ЙОРК, 9 ноября. /ТАСС/. Евросоюз и Китай планируют провести двусторонний саммит 7-8 декабря в КНР. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

По данным его источников, председатель Европейского совета Шарль Мишель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен направятся в Китай для встречи с представителями китайского руководства. При этом Bloomberg подчеркивает, что Пекин пока не подтверждал дату и место проведения мероприятия.

Одной из наиболее важных тем для обсуждения, вероятно, станет проводимое ЕС расследование по субсидиям в отношении китайских электромобилей, передает агентство.

В сентябре Евросовет заявил по итогам встречи его председателя Шарля Мишеля и премьера Госсовета КНР Ли Цяна на полях саммита G20 в Индии, что ЕС и Китай намерены провести двусторонний саммит до конца 2023 года.

Предыдущий очный саммит Евросоюз - КНР состоялся в 2019 году. 

Теги:
КитайМишель, ШарльФон дер Ляйен, Урсула
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