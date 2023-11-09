9 ноября, 20:05

СМИ: беспилотник нанес удар по военной базе США в Эрбиле

AP Photo/ Hussein Malla, архив
© AP Photo/ Hussein Malla, архив

Как сообщил портал Shafaq News со ссылкой на источник в автономной администрации Иракского Курдистана, в результате нападения вспыхнул пожар в топливном хранилище

БЕЙРУТ, 9 ноября. /ТАСС/. Военная база США к северу от иракского города Эрбиль (425 км от Багдада), являющегося административным центром одноименной провинции, подверглась удару с использованием дрона-камикадзе. Об этом сообщил новостному порталу Shafaq News источник в автономной администрации Иракского Курдистана.

"Начиненный взрывным устройством беспилотник атаковал район расположения американской базы возле аэродрома Харир в провинции Эрбиль, - отметил он. - В результате нападения вспыхнул пожар в топливном хранилище". Источник напомнил, что Харир служил ранее авиабазой международной антитеррористической коалиции, которая вела борьбу с экстремистской группировкой "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Ранее в четверг трем нападениям подверглась американская база Айн-эль-Асад в провинции Анбар на западе Ирака. По военному объекту были нанесены ракетные удары, а затем началась атака дронов-камикадзе. Телеканал Al Arabiya сообщил, что средства ПВО смогли предотвратить нападение с использованием беспилотников.

Член руководства шиитского движения "Исламское сопротивление Ирака" Абу Аля аль-Велаи заявил телеканалу Al Mayadeen, что его бойцы "не прекратят операций против военных баз США до тех пор, пока не будет остановлена израильская агрессия против палестинцев в секторе Газа". "У американских оккупационных сил в Ираке не будет покоя, пока не наступит перемирие в Газе и туда не поступит гуманитарная помощь", - подчеркнул он.

Как сообщил 24 октября Al Mayadeen представитель "Исламского сопротивления Ирака" Джаафар аль-Хусейни, "отряды моджахедов выступили на стороне палестинских братьев в секторе Газа и, чтобы оказать им поддержку, нанесли свои удары по американским базам".

8 ноября заместитель помощника министра обороны США по делам Ближнего Востока Дана Строул заявила, что в период с 17 октября базы и другие американские объекты в Ираке и Сирии были 41 раз атакованы поддерживаемыми Ираном вооруженными группировками. 

Теги:
СШАИрак
© Информационное агентство ТАСС
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