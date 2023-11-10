9 ноября, 23:39

Представитель Японии и глава МИД Китая обсудили перспективы встречи лидеров двух стран

Такэо Акиба заявил об обеспокоенности Токио по поводу некоторых действий Пекина, включая запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса в океан воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в Пекине переговоров обсудили перспективы проведения встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что Акиба также заявил об обеспокоенности Токио по поводу некоторых действий Пекина, включая запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, условившись продолжать тесные контакты друг с другом, подчеркивает NHK.

По данным телеканала, Кисида рассчитывает провести переговоры с Си Цзиньпином 16 ноября в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. 

Теги:
ЯпонияКитайСи ЦзиньпинВан ИКисида, Фумио
© Информационное агентство ТАСС
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