Представитель Японии и глава МИД Китая обсудили перспективы встречи лидеров двух стран

Такэо Акиба заявил об обеспокоенности Токио по поводу некоторых действий Пекина, включая запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса в океан воды с "Фукусимы-1"

ТОКИО, 10 ноября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности Японии Такэо Акиба и министр иностранных дел Китая Ван И в ходе состоявшихся в Пекине переговоров обсудили перспективы проведения встречи японского премьер-министра Фумио Кисиды и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщил телеканал NHK.

Отмечается, что Акиба также заявил об обеспокоенности Токио по поводу некоторых действий Пекина, включая запрет на импорт японских морепродуктов из-за сброса в океан воды с аварийной АЭС "Фукусима-1".

Кроме того, стороны обсудили ситуацию вокруг Украины и Палестины, условившись продолжать тесные контакты друг с другом, подчеркивает NHK.

По данным телеканала, Кисида рассчитывает провести переговоры с Си Цзиньпином 16 ноября в США на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.