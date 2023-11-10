Мадуро заявил о ведении секретных переговоров между Венесуэлой и США

Президент республики уточнил, что руководит диалогом председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес

КАРАКАС, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что страна ведет секретные переговоры с США, которые возглавляет председатель Национальной ассамблеи (парламент) Хорхе Родригес.

"Председатель Национальной ассамблеи <...> Родригес руководит диалогом с США, это секретный диалог, пожалуйста, не говорите это публично", - заявил 9 ноября президент на открытии международной книжной ярмарки, которое транслировалось телеканалом Venezolana de Television.

Мадуро напомнил, что Родригес также является руководителем мирных переговоров с крайне правыми партиями, объединенными в Унитарную платформу. Он возглавлял правительственную делегацию на переговорах с Унитарной платформой в Барбадосе, на которых в октябре был подписан договор о политических и электоральных гарантиях на президентских выборах 2024 года. В ответ на соглашение о проведении "транспарентных, демократических выборов с участием международных наблюдателей" США смягчили на шесть месяцев санкции против нефтегазовой и золотодобывающей отраслей, а также финансового сектора Венесуэлы.

Вместе с тем госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Венесуэла до конца ноября должна снять поражение в политических правах с оппозиционных лидеров, что не позволяет им принять участие в президентских выборах, включая победившую на праймериз оппозиции Марию Корину Мачадо. Родригес назвал это заявление Блинкена "ложью и шантажом" и заявил, что Венесуэла не допустит иностранного вмешательства во внутренние дела.