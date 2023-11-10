В Киргизии задержали гражданина республики, воевавшего в Сирии на стороне террористов

В конце 2015 года его завербовали члены международной террористической организации "Катиба аль-Таухид валь-Джихад", сообщили в пресс-центре Государственного комитета национальной безопасности

БИШКЕК, 10 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии задержали гражданина республики за участие в боевых действиях в Сирии на стороне террористов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

"ГКНБ задержан гражданин Кыргызской Республики 1995 года рождения, уроженец Джалал-Абадской области. По имеющимся данным, в конце 2015 года в период нахождения на заработках в городе Москва он был завербован членами международной террористической организации "Катиба аль-Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ - прим. ТАСС) и переправлен в Сирию, где прошел диверсионно-террористическую подготовку и участвовал в боевых действиях против сирийских правительственных сил", - говорится в сообщении.

Имя и фамилия подозреваемого в интересах следствия не указаны.

По этому факту возбуждено и начато расследование дела по статье "участие гражданина Кыргызской Республики в вооруженных конфликтах или военных действиях на территории иностранного государства или прохождение подготовки для совершения террористического акта".

"Задержанный водворен в следственный изолятор ГКНБ Кыргызской Республики", - отмечает пресс-центр.

По оценкам киргизских экспертов, в боевых действиях на территории Сирии и Ирака в рядах террористических группировок принимали участие несколько сотен граждан республики.