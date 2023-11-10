10 ноября, 07:46

Постпред Ирана при ООН заявил, что страна не атаковала базы США на Ближнем Востоке

Амир Саид Иравани отметил, что атаки на американских военных в Сирии и Ираке совершили другие силы "по их собственному решению"

НЬЮ-ЙОРК, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Ирана не имеют отношения к атакам на американские военные базы на Ближнем Востоке. Об этом заявил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

"Мы очень четко заявили, что Иран не причастен ни к какому нападению на силы США в регионе", - сказал он телеканалу CNN. Иравани отметил, что атаки на американских военных в Сирии и Ираке совершили другие силы "по их собственному решению".

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались нападениям с использованием ракет и беспилотников. По данным CNN, с 17 октября число таких атак достигло 46.

8 ноября представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы сбили американский разведывательный беспилотник MQ-9 над территориальными водами страны. Должностное лицо США подтвердило ТАСС эту информацию. 8 ноября ВС США нанесли удар по складу с оружием в Сирии, который, по мнению вашингтонской администрации, использовали Корпус стражей исламской революции Ирана (элитные части иранских ВС) и связанные с ним группировки. 

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