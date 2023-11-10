10 ноября, 08:40

В Молдавию прибыла партия военной помощи из Франции

В составе груза личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы, рассказали в молдавском Минобороны

КИШИНЕВ, 10 ноября. /ТАСС/. Партия оружия была доставлена военным самолетом ВВС Франции в Молдавию, сообщило министерство обороны республики.

"Это первая партия военной помощи со стороны Франции, которая была направлена на укрепление обороноспособности Молдавии и модернизацию ее армии. Эта партия включает личное снаряжение, материально-техническое обеспечение, легкое пехотное вооружение и боеприпасы", - говорится в сообщении. В нем уточняется, что в республику также доставлено оборудование, которое обеспечит совместимость молдавских военных с армиями стран ЕС и НАТО.

Ранее в этом году такая помощь поступала в Молдавию со стороны других стран ЕС, а также США. Власти республики, в конституции которой прописан статус нейтралитета, в 2023 году увеличили военный бюджет на 68%, до 1,5 млрд леев ($89 млн), что составит примерно 0,5% от ВВП. Кроме того, усиление молдавской армии проходит в рамках программы НАТО "Партнерство ради мира" и Инициативы строительства оборонного потенциала.

Милитаризация Молдавии вызывает обеспокоенность у властей непризнанного Приднестровья. В Тирасполе также озабочены участившимися учениями вблизи разделительной зоны безопасности, которую охраняют российские миротворцы. 

Теги:
ФранцияМолдавия
© Информационное агентство ТАСС
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