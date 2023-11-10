10 ноября, 09:42
Саммит АТЭС

Индию на саммите АТЭС будет представлять глава Минпромторга

В ведомстве заявили, что встречи будут сосредоточены на устранении торговых барьеров

НЬЮ-ДЕЛИ, 10 ноября. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Индии Пиюш Гоял будет представлять южноазиатскую республику на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который пройдет в Сан-Франциско 15-17 ноября. Об этом сообщил индийский Минпромторг.

"Министр торговли и промышленности Индии Пиюш Гоял посетит Сан-Франциско, США, с 13 по 16 ноября 2023 года для участия в официальных мероприятиях Индо-Тихоокеанской экономической инициативы и Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества", - говорится в сообщении индийского ведомства.

В ходе визита в США Гоял проведет двусторонние встречи с американской коллегой Джиной Раймондо и представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай. "Эти встречи будут сосредоточены на устранении торговых барьеров, поощрении инвестиций и содействии расширению сотрудничества в таких областях, как технологии и инновации", - указали в ведомстве. Кроме того, Гоял примет участие в конференции "Инициатива по сближению инноваций Индии и США", которая пройдет под председательством Раймондо.

В настоящее время в АТЭС входит 19 стран, а также Гонконг и Тайвань. На долю экономик АТЭС приходится 62% ВВП планеты и 48% мировой торговли. Индия не является членом АТЭС, но проявляет заинтересованность к присоединению к форуму. 

Теги:
СШАИндияСаммит АТЭС
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