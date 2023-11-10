Суд на Украине не стал менять меру пресечения Коломойскому

Бизнесмен остался под стражей

МОСКВЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Шевченковский суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора оставить без рассмотрения просьбу адвокатов украинского бизнесмена Игоря Коломойского (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) изменить ему меру пресечения в связи с ухудшением состояния здоровья. Об этом сообщает издание "Страна".

"24 октября 2023 года по ходатайству стороны защиты было судебное заседание об изменении меры пресечения на домашний арест. Как основание [приводилось] ухудшение состояния здоровья подозреваемого. Ознакомившись с ходатайством, которое рассматривается в данном судебном заседании, стало понятно, что основания одни и те же. То есть фактически этот вопрос был уже решен", - приводит слова прокурора издание.

Заседание изначально было запланировано на 6 ноября, однако его перенесли, так как в суд не явился прокурор, а также не был доставлен сам Коломойский.

27 октября Шевченковский суд продлил бизнесмену меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца. При этом 24 октября суд отклонил ходатайство защиты Коломойского об изменении ему меры пресечения на круглосуточный домашний арест по причине ухудшения здоровья.

В последнее время украинские власти занимаются активным уголовным преследованием когда-то одного из самых богатых и влиятельных украинских бизнесменов. Параллельно Коломойский постепенно лишается связанных с ним активов: часть переходит под контроль государства, в том числе компании "Укрнафта" и "Укртатнафта", часть находится под арестом, часть проходит процедуру банкротства, как крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины".

2 сентября Коломойский был задержан после того, как Служба безопасности Украины предъявила ему обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. 7 сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины обвинило Коломойского и еще пятерых лиц, связанных с Приватбанком, крупнейшим акционером которого он был до 2016 года, в завладении средствами финансовой организации на сумму свыше 9,2 млрд гривен (более $249 млн). Через неделю бизнесмену предъявили третье обвинение - в получении доступа к денежным средствам, завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, совершенном организованной группой, в особо крупных размерах. Следствие считает, что с 2013 по 2014 год Коломойский с помощью сотрудников банка, в котором был учредителем и акционером, незаконно завладел 5,8 млрд гривен, что на тот момент было эквивалентно $700 млн.