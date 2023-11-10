В Германии более 40% опрошенных выступили за досрочные парламентские выборы

За смену правящей коалиции высказались 16% респондентов

БЕРЛИН, 10 ноября. /ТАСС/. Более 40% жителей Германии выступают за проведение досрочных выборов в Бундестаг (парламент ФРГ) из-за недовольства работой действующего правительства. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

Так, 41% участников опроса поддержали проведение досрочных выборов в Бундестаг, которые, согласно действующему законодательству, должны состояться только в сентябре 2025 года. 16% респондентов высказались за то, чтобы на смену правящей коалиции "Светофор", состоящей из Социал-демократической партии Германии (СДПГ) канцлера Олафа Шольца, Свободной демократической партии (СвДП) и "зеленых", пришла так называемая "большая коалиция" из СДПГ и консервативного блока Христианско-демократического и Христиано-социального союзов (ХДС/ХСС). В то же время, 32% опрошенных посчитали, что "Светофор" должен оставался у руля до очередных выборов.

Телеканал отмечает, что результаты опросов отражают неудовлетворенность немцев текущей работой федерального правительства, которая наблюдается уже на протяжении долгого времени.

В опросе приняли участие 1 195 человек. Он проводился с 7 по 8 ноября по телефону и онлайн. Погрешность составила от двух до трех процентных пунктов

Ранее газета Bild am Sonntag сообщала, что среди немецкого истеблишмента ходят слухи, что канцлер ФРГ Олаф Шольц ради сохранения власти и исключения перевыборов может разорвать коалиционные отношения с "Зелеными" и СвДП и предложить заключить правящий альянс консерваторам, то есть пойти на создание "большой коалиции".