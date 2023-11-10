Орбан считает, что в руководстве ЕС нужны перемены

Оно игнорирует интересы большинства, сообщил премьер-министр Венгрии

БУДАПЕШТ, 10 ноября. /ТАСС/. Перемены необходимы в руководстве Евросоюза, потому что оно отражает интересы не народов Европы, а политических элит и финансовых группировок. Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

"Руководство в Брюсселе захвачено глобалистской элитой, финансовыми группами, крупными экономическими объединениями", - заявил глава правительства. По его словам, решения, которые принимают лидеры ЕС, мотивированы интересами этих группировок, "а не интересами венгерского, немецкого, французского или итальянского народов". "Они не наши люди", - добавил Орбан.

Кроме того, он считает, что руководство Евросоюза не справляется с наиболее важными проблемами на континенте, в том числе нелегальной миграцией и конфликтом на Украине. "Люди не хотят миграции. Они не хотят войны, они хотят мира. И они не хотят такого перехода к зеленой экономике, который разрушит их промышленность", - сказал премьер.

"Поэтому есть веские причины, почему в Брюсселе необходимы перемены", - подчеркнул Орбан. В то же время он уточнил, что говорит не о Евросоюзе в целом, существование которого Венгрия не ставит под сомнение, а о брюссельской бюрократии, оторванной от реальных нужд и чаяний большинства европейцев.

Ранее венгерское правительство неоднократно заявляло, что придает большое значение выборам в Европарламент, запланированным в 2024 году, и рассчитывает, что по их итогам в руководстве ЕС могут произойти перемены.