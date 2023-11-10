10 ноября, 10:40

Президенты Узбекистана и Италии обсудили расширение стратегического партнерства

Ташкент заинтересован в привлечении высокотехнологичных итальянских компаний, рассказали в пресс-службе главы государства

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обсудил с итальянским коллегой Серджо Маттареллой вопросы дальнейшего расширения стратегического партнерства. Об этом сообщила пресс-служба Мирзиеева по итогам переговоров узбекского лидера с итальянским президентом, прибывшим в республику с официальным визитом.

"Были обсуждены вопросы дальнейшего расширения двустороннего стратегического партнерства и многоплановых отношений в приоритетных направлениях", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, президенты подчеркнули важность продолжения активных контактов по линии парламентов и внешнеполитических ведомств, а также договорились о проведении в 2024 году первого заседания стратегического диалога на уровне министров иностранных дел.

Сообщается, что узбекская сторона выразила заинтересованность в привлечении в республику высокотехнологичных итальянских компаний для участия в проектах модернизации национальной экономики. Маттарелла заявил о готовности Италии поддержать скорейшее вступление Узбекистана во Всемирную торговую организацию и принятие Соглашения о расширенном партнерстве с Европейским союзом.

По данным пресс-службы, в следующем году на базе филиала Туринского университета в Ташкенте будет запущен Центр по трансферу передовых итальянских технологий.

"Состоялся также обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки, продолжения сотрудничества по борьбе с общими вызовами и угрозами безопасности", - добавили в пресс-службе. 

Теги:
УзбекистанИталияМирзиёев, Шавкат МиромоновичМаттарелла, Серджо
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