10 ноября, 11:20

В Рочестере пропалестинские активисты заблокировали вход на оборонный завод

На предприятии производятся нашлемные дисплеи для пилотов истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, передает The Daily Mail

ЛОНДОН, 10 ноября. /ТАСС/. Антивоенные демонстранты, требующие прекратить бомбардировки сектора Газа со стороны Израиля, заблокировали вход на оборонное предприятие компании BAE Systems в городе Рочестер на юге Англии. Об этом сообщила газета The Daily Mail.

Подчеркивается, что в акции, начавшейся ранним утром, приняли участие около 400 членов профсоюзов, которые перед входом на предприятие развернули баннеры с пропалестинскими надписями. Некоторые из протестующих скандировали лозунг в поддержку Палестины. Они заявили, что целью акции является "прекращение вовлеченности правительства Великобритании в военные преступления в Палестине путем отказа от продажи оружия Израилю и немедленного установления режима прекращения огня".

Как отметило издание, в результате демонстрации сотрудники предприятия не могли выйти на работу. Согласно The Daily Mail, на этом заводе производятся нашлемные дисплеи для пилотов истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, которые применяются Израилем при нанесении ударов с воздуха по Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
Великобритания
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