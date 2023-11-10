Президенты Узбекистана и Италии приняли заявление о развитии сотрудничества

В пресс-службе Шавката Мирзиёева сообщили, что стороны подписали соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур

ТАШКЕНТ, 10 ноября. /ТАСС/. Президенты Узбекистана и Италии Шавкат Мирзиёев и Серджо Маттарелла по итогам переговоров приняли совместное заявление, направленное на развитие партнерства и многопланового сотрудничества между странами. Об этом сообщили в пресс-службе узбекского лидера.

"По итогам переговоров президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы было принято совместное заявление, направленное на дальнейшее развитие отношений стратегического партнерства и многопланового сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Мирзиёева добавили, что также были подписаны соглашения о сотрудничестве в области образования, науки, технологий и инноваций, спорта, а также межправительственное соглашение об освобождении владельцев дипломатических паспортов от визовых процедур.

Итальянский лидер находится с официальным визитом в Узбекистане с 9 по 11 ноября.