10 ноября, 13:04

Греция и Кипр отвергли идею создания двух государств на территории острова

Необходимо возобновление переговоров в рамках ООН, отметил греческий премьер Кириакос Мицотакис

АФИНЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Греция и Республика Кипр отвергают идею создания двух государств на Кипре. Об этом заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в ходе совместных заявлений с президентом Республики Кипр Никосом Христодулидисом после 1-го пленарного заседания Высшего совета сотрудничества Греции и Кипра.

Премьер-министр подчеркнул, что на этом саммите укрепились неразрывные связи между двумя странами, усилились роли Греции и Кипра как столпов безопасности в Восточном Средиземноморье. По словам Мицотакиса, "решение кипрской проблемы продолжает оставаться ясным национальным приоритетом".

"Наша цель - возобновление переговоров в рамках ООН. Сколько длится существующее положение, столько будет расти напряженность. Ясно, что позиция в отношении [признания существования на острове] двух [раздельных] государств для нас совершенно неприемлема, и мы с нетерпением ожидаем немедленного назначения нового посланника ООН, который изучит перспективы возобновления переговоров", - подчеркнул премьер.

По его словам, Греция продолжит оказывать помощь в усилиях по недопущению действий, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН. "В возобновлении переговоров определенную роль должен сыграть и ЕС на основе выводов Европейского совета от 30 июня. Мы продолжаем стремиться к тому, чтобы наработанная нормативно-правовая база ЕС была распространена и действовала на всей территории Кипра", - сказал Мицотакис.

Премьер-министр также заявил, что Греция одновременно продолжит усилия по улучшению греко-турецких отношений на основе принципов добрососедства и уважения международного права. "Радуемся, что и в этом мы согласны с президентом Христодулидисом, что прогресс в данной области в конечном итоге будет способствовать и решению кипрской проблемы", - сказал Мицотакис.

Роль ООН

Администрация Христодулидиса активно выступает за назначение посланника ООН по кипрской проблеме, считающая, что его главная задача - выяснить, возможно ли возобновить прерванные в 2017 году переговоры между греками-киприотами и турками-киприотами по проблеме разделенного острова. Руководство турок-киприотов в принципе не против такого назначения, но считает, что этот человек должен подчиняться лично генсеку ООН, а его мандат должен ограничиваться шестью месяцами. При этом он не должен быть обременен никакими решениями Совета Безопасности, а также не должен представлять ЕС и британское Содружество наций, о чем лидер турок-киприотов Эрсин Татар ранее сообщил в телефонной беседе генсеку ООН Антониу Гутерришу.

Кипр разделен по национальному признаку с момента вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована ТРСК, признаваемая в мировом сообществе только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, населенной преимущественно греками-киприотами. Многократные попытки сторон урегулировать проблему пока не привели к результату. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра велись при посредничестве ООН. Они были прерваны после провала очередного раунда, прошедшего в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. 

Теги:
КипрГрецияМицотакис, КириакосХристодулидис, Никос
© Информационное агентство ТАСС
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