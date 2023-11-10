"Исламское сопротивление Ирака" атаковало базу США в Сирии

Телеканал Al Mayadeen не привел данные о возможных жертвах, раненых или материальном ущербе

БЕЙРУТ, 10 ноября. /ТАСС/. Движение "Исламское сопротивление Ирака" заявило, что нанесло удар по военной базе США в сирийском пограничном городе Эт-Танф. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Mayadeen.

"Бойцы "Исламского сопротивления Ирака" атаковали базу американских оккупантов Эт-Танф в Сирии с помощью беспилотника, который поразил цель", - приводит канал заявление группировки.

Информация о возможных жертвах, раненых или материальном ущербе не приводится.

На фоне эскалации палестино-израильского конфликта американские военные базы в Сирии и Ираке подвергались нападениям с использованием ракет и беспилотников. По данным телеканала CNN, с 17 октября число таких атак достигло 46.