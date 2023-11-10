10 ноября, 14:48

Госсекретарь СГ заявил, что реформы СМИ Союзного государства требует выверенных решений

Дмитрий Мезенцев сообщил, что в проекте бюджета уменьшений на информационную деятельность союзных медиа не допущено

БРЕСТ /Белоруссия/, 10 ноября. /ТАСС/. Вопросы реформирования СМИ Союзного государства (СГ) Белоруссии и России, и создания союзного медиахолдинга требуют выверенных решений. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявил государственный секретарь СГ Дмитрий Мезенцев.

"[В сфере СМИ] творчество, обмен мнениями - безусловный компонент всего сотрудничества. Вот именно поэтому сегодня стороны обязаны продумать то, какой будет модель [союзного медиахолдинга]. И, конечно, у нас очень содержательная, давно сформированная нормативная база деятельности СМИ. Сейчас очень важно, реформируя ее, быть предельно выверенными, аккуратными и действовать в строгом соответствии с нормативной базой и национальными законодательствами", - сказал Мезенцев журналистам после состоявшегося в Бресте совместного заседания коллегий Минэкономразвития России и Минэкономики Белоруссии.

Госсекретарь отметил, что "практика взаимодействия Министерства цифрового развития [РФ] и Министерства информации Республики Беларусь на нынешнем этапе более содержательная, предметная, и в повестке дня взаимодействия двух ведомств создание медиахолдинга, подготовка нормативной базы, занимает ведущее место". "Будем ждать ответа в ближайшее время от наших партнеров. Вопрос в повестке дня, поручение [председателя Высшего госсовета СГ, президента Белоруссии] Александра Григорьевича Лукашенко видится приоритетным. Многие творческие предложения требуют шлифовки. Это совершенно естественно", - сказал Мезенцев.

Он подчеркнул, что при формировании проекта бюджета СГ на 2024 год все расходы, предусмотренные на финансирование союзных СМИ, были сохранены. "Они будут увеличены с учетом коэффициента инфляции. Ни на один рубль в проекте бюджета уменьшений на информационную деятельность союзных СМИ не допущено, - сказал госсекретарь. - Это говорит о том что практика союзного строительства в информационном поле поддержана, а раз мы сохраняем все эти объемы бюджета, то они тоже будут востребованы уже медиахолдингом Союзного государства".

Накануне в ходе состоявшегося в Минске заседания комиссии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России по информационной политике, информационным технологиям и связи ее председатель Геннадий Давыдько заявил о том, что при работе над созданием медиахолдинга СГ возник ряд проблем. По его словам, их, в частности, выявили Счетная палата Российской Федерации и Комитет государственного контроля Белоруссии. При этом сформированный с учетом замечаний новый план работы по медиахолдингу парламентарий назвал излишне затянутым и бюрократизированным.

Союзный медиахолдинг

Президент Белоруссии в начале апреля на заседании Высшего госсовета Союзного государства вновь обратился к теме создания союзного медиахолдинга, который, по его словам, должен быть создан, чтобы "не проиграть битву за умы и сердца". О необходимости активизации работы по созданию медиахолдинга Лукашенко заявлял в январе на встрече с Мезенцевым. Белорусский лидер отмечал, что этот вопрос должен быть проработан представителями администраций президентов Белоруссии и России совместно с Постоянным комитетом Союзного государства.

В начале июля пресс-служба Минцифры России в ответ на запрос ТАСС сообщила, что Россия и Белоруссия планируют начать создание медиахолдинга Союзного государства уже в 2023 году, однако ряд вопросов требует решения Высшего госсовета Союзного государства, заседание которого состоится уже в 2024 году. В министерстве заявили, что план создания медиахолдинга СГ уже согласован профильными министерствами Белоруссии и России, но вместе с этим отметили, что некоторые аспекты данной реформы требуют позиций других органов государственной власти. 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий Федорович
© Информационное агентство ТАСС
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