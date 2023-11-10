Израиль зафиксировал проникновение в страну трех летательных аппаратов из Ливана

Один перехвачен силами ПВО, два других рухнули на израильской территории, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Три летательных аппарата вошли в израильское воздушное пространство со стороны Ливана, один перехвачен силами ПВО, два других рухнули на израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад три летательных аппарата проникли на израильскую территорию из Ливана. Один был перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля, другие два упали в одном из районов на севере", - говорится в сообщении.

По информации военных, никакой угрозы в районе происшествия на данный момент нет. "Инцидент исчерпан. По факту случившегося проводится проверка", - отметили в армейской пресс-службе.