10 ноября, 14:46,
обновлено 10 ноября, 15:10
Палестино-израильский конфликт

Израиль зафиксировал проникновение в страну трех летательных аппаратов из Ливана

Один перехвачен силами ПВО, два других рухнули на израильской территории, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Три летательных аппарата вошли в израильское воздушное пространство со стороны Ливана, один перехвачен силами ПВО, два других рухнули на израильской территории. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад три летательных аппарата проникли на израильскую территорию из Ливана. Один был перехвачен силами противовоздушной обороны Армии обороны Израиля, другие два упали в одном из районов на севере", - говорится в сообщении.

По информации военных, никакой угрозы в районе происшествия на данный момент нет. "Инцидент исчерпан. По факту случившегося проводится проверка", - отметили в армейской пресс-службе. 

Теги:
ЛиванПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация