ХАМАС заявил, что Египет и Катар работают над установлением гуманитарного перемирия в Газе

Израиль "продолжает агрессию в Газе, несмотря на все усилия по достижению режима прекращения огня, и под прикрытием США отвергает предложения", рассказал член руководства движения Усама Хамдан

КАИР, 10 ноября. /ТАСС/. Египет и Катар работают над введением перемирия между сторонами конфликта в секторе Газа для доставки населению палестинского анклава гуманитарной помощи. Об этом заявил член руководства движения ХАМАС Усама Хамдан.

"ХАМАС поддерживает контакты с Египтом и Катаром, которые предпринимают усилия для достижения гуманитарного перемирия в секторе Газа", - отметил Хамдан, слова которого привел телеканал Al Jazeera. Он добавил, что "об этом будет сказано отдельно, если оно [перемирие] будет согласовано". Вместе с тем, по его словам, Израиль "продолжает агрессию в Газе, несмотря на все усилия по достижению режима прекращения огня, и под прикрытием США отвергает предложения".

Хамдан отверг "попытки американской администрации установить опеку над палестинским народом". "Мы [сторонники ХАМАС] не позволим израильской армии оставаться в Газе и продолжим сражаться", - сказал он.

Член руководства палестинского движения обратился к саммиту арабских государств, который должен состояться в субботу в Саудовской Аравии, с призывом "отвергнуть любое внешнее вмешательство в дела Палестины". По убеждению Хамдана, "у арабских и исламских стран есть возможности и инструменты, которые позволяют противостоять давлению со стороны США".