Мишель заявил, что региональные структуры вроде ЕС должны играть значительную роль в ООН

Они могут выступать посредниками между государствами и международным сообществом, отметил глава Европейского совета

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Региональные структуры вроде Евросоюза или Африканского союза должны играть значительную роль в ООН, чтобы быть там посредниками между государствами и международным сообществом. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Парижском форуме мира.

"Я хочу поделиться с вами своей идеей. Я считаю, что региональные организации - Евросоюз, Африканский союз, другие структуры - должны играть гораздо большую роль в ООН. Мы - естественные посредники между государством-нацией и международным сообществом. В ближайшее время я представлю эту идею в более проработанном виде", - сказал Мишель.

Глава Евросовета также призвал усилить роль ООН, но высказал мнение, что слабость этой организации вызвана наличием у стран - членов ее Совета Безопасности права вето на решения этой структуры.