10 ноября, 15:52

Мишель заявил, что региональные структуры вроде ЕС должны играть значительную роль в ООН

Они могут выступать посредниками между государствами и международным сообществом, отметил глава Европейского совета

ПАРИЖ, 10 ноября. /ТАСС/. Региональные структуры вроде Евросоюза или Африканского союза должны играть значительную роль в ООН, чтобы быть там посредниками между государствами и международным сообществом. Такое мнение высказал глава Европейского совета Шарль Мишель, выступая на Парижском форуме мира.

"Я хочу поделиться с вами своей идеей. Я считаю, что региональные организации - Евросоюз, Африканский союз, другие структуры - должны играть гораздо большую роль в ООН. Мы - естественные посредники между государством-нацией и международным сообществом. В ближайшее время я представлю эту идею в более проработанном виде", - сказал Мишель.

Глава Евросовета также призвал усилить роль ООН, но высказал мнение, что слабость этой организации вызвана наличием у стран - членов ее Совета Безопасности права вето на решения этой структуры. 

Теги:
Мишель, Шарль
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация