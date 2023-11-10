Пашинян приветствовал получение Грузией статуса кандидата на вступление в ЕС

Премьер-министр выразил надежду на дальнейшие успехи Тбилиси на этом пути

ЕРЕВАН, 10 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что приветствует получение соседней Грузией статуса кандидата на вступление в Евросоюз, и выразил надежду на дальнейшие успехи Тбилиси на этом пути.

"Я бы хотел поприветствовать решение Европейской комиссии порекомендовать Европейскому совету дать Грузии статус страны-кандидата. Я скрестил пальцы. Поздравлять сейчас не буду, когда Европейский совет примет решение, я поздравлю вас официально. Я считаю, что это очень важный процесс. Мы внимательно следим за тем, что происходит. Мы надеемся и желаем успеха Грузии на этом направлении", - сказал Пашинян, выступая на Парижском форуме мира на одной сессии с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 ноября заявила, что структура рекомендует Совету ЕС начать переговоры с Молдавией и Украиной о приеме в сообщество и предоставить Грузии статус кандидата на вступление. ЕК позитивно оценила проведенные в Грузии реформы, но заявила, что стране еще предстоит проделать определенную работу. Решение должен подтвердить саммит Евросоюза 14-15 декабря.

В середине октября сам Пашинян, выступая в Европарламенте, заявил, что Ереван готов настолько углублять отношения с Евросоюзом, насколько этого захотят в Брюсселе.