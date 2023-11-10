10 ноября, 18:07

Саммит лидеров G7 пройдет с 13 по 15 июня в Апулии

Как сообщила премьер Италии Джорджа Мелони, во время председательства страны в "семерке" центральными темами будут Африка и миграционный вопрос

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) пройдет в следующем году в итальянской области Апулия с 13 по 15 июня. Об этом сообщила на своих страницах в социальных сетях премьер Италии Джорджа Мелони.

"Во время председательства Италии в "семерке" центральными темами будут Африка и миграционный вопрос. На протяжении всего следующего года будут проходить мероприятия под эгидой разных министерств, однако главное событие - саммит лидеров - состоится с 13 по 15 июня в Апулии", - заявила она.

Помимо восстановления Украины, центральными темами итальянского председательства вице-премьер и министр иностранных дел Антонио Таяни называл проблему изменения климата и поиск решения таких ключевых проблем, как миграция и продовольственная безопасность. 

Теги:
ИталияТаяни, АнтониоМелони, Джорджа
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