10 ноября, 19:28
Палестино-израильский конфликт

Сотни тысяч жителей Газы переместились в южную часть сектора

ХАМАС делает все возможное, чтобы помешать этому, утверждает Армия обороны Израиля

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 ноября. /ТАСС/. Сотни тысяч жителей Газы уже переместились из северной части анклава, где ведутся активные боевые действия, в южные районы сектора. Об этом заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.

"Сотни тысяч жителей Газы уже переместились на юг, и [палестинская радикальная организация] ХАМАС делает все возможное, чтобы помешать им сделать это. ХАМАС использует гражданское население в качестве живого щита и готово поставить под угрозу детей Газы, чтобы защитить себя", - сказал он на вечернем брифинге.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по объектам ХАМАС в палестинском анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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