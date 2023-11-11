10 ноября, 21:33,
обновлено 10 ноября, 21:45
Военная операция на Украине

Макрон не исключил переговоров по Украине с участием России в будущем

Президент Франции Эмманюэль Макрон. EPA-EFE/ CHRIS KLEPONIS/ POOL
Президент Франции Эмманюэль Макрон
© EPA-EFE/ CHRIS KLEPONIS/ POOL

Президент Франции подчеркнул, что пока момент для этого не настал

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что однажды может настать время для переговоров по Украине с участием России.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

Как заявил он в интервью Би-би-си, выдержки из которого британская вещательная корпорация распространила в пятницу, может настать время "для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за [переговорный] стол и найти решение с Россией". При этом Макрон заметил, что решение об этом полностью за Киевом, признав, что пока момент для этого не настал.

Президент Франции также заметил, что обязанность всех стран продолжать поддерживать Украину, добавив, что следующий месяц будет критически важным для украинского контрнаступления. 

Теги:
УкраинаРоссияФранцияМакрон, ЭмманюэльВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация