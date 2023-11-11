Макрон не исключил переговоров по Украине с участием России в будущем

Президент Франции подчеркнул, что пока момент для этого не настал

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что однажды может настать время для переговоров по Украине с участием России.

Как заявил он в интервью Би-би-си, выдержки из которого британская вещательная корпорация распространила в пятницу, может настать время "для честных и хороших переговоров и чтобы вернуться за [переговорный] стол и найти решение с Россией". При этом Макрон заметил, что решение об этом полностью за Киевом, признав, что пока момент для этого не настал.

Президент Франции также заметил, что обязанность всех стран продолжать поддерживать Украину, добавив, что следующий месяц будет критически важным для украинского контрнаступления.