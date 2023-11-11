Xinhua: вице-премьер Госсовета КНР выразил главе Минфина США обеспокоенность санкциями

Стороны также обсудили проблемы двустороннего и глобального характера, представляющие взаимный интерес

ПЕКИН, 11 ноября. /ТАСС/. Вице-премьер Госсовета КНР Хэ Лифэн в ходе переговоров с министром финансов США Джанет Йеллен в Сан-Франциско (штат Калифорния) выразил обеспокоенность по поводу ужесточения американских санкций, экспортных и инвестиционных ограничений, а также пошлин в отношении Китая. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, Хэ Лифэн потребовал от Вашингтона "предпринять конкретные шаги" для урегулирования этих вопросов. В целом, как отмечается, консультации прошли конструктивно. Стороны подробно обсудили проблемы двустороннего и глобального характера, представляющие взаимный интерес. Вице-премьер Госсовета также изложил Йеллен позицию Пекина по украинскому кризису и палестино-израильскому конфликту.

Как отмечается, в ходе визита Хэ Лифэна в Соединенные Штаты обе стороны предпринимают активные усилия для нормализации двусторонних отношений. Особое внимание уделяется реализации консенсуса, который был достигнут между лидерами двух стран, а также экономической повестке в преддверии запланированного на 14-17 ноября визита председателя КНР Си Цзиньпина в США, где состоится его встреча с американским президентом Джо Байденом.

Согласно данным, опубликованным китайским изданием Global Times, санкции Соединенных Штатов распространяются на более чем 1,3 тыс. субъектов и индивидуальных лиц КНР. Список рестрикций Вашингтона в отношении Китая постоянно расширяется.

О двустороннем диалоге

Хэ Лифэн и Йеллен в ходе встречи также условились содействовать продвижению китайско-американского торгово-экономического диалога. В ходе состоявшихся консультаций стороны указали на необходимость устранения разногласий между двумя государствами и выразили готовность поддерживать регулярные контакты для урегулирования широкого перечня вопросов.

Вице-премьер Госсовета и глава Минфина США на переговорах подтвердили, что Пекин и Вашингтон не стремятся к экономическому разъединению. Они отметили, что необходимо создавать благоприятные условия для справедливой конкуренции, сообща противодействовать вызовам, продвигать сотрудничество по проблеме финансовой задолженности государств с низким уровнем дохода.

Как уточняется, Хэ Лифэн и Йеллен договорились содействовать укреплению мировой финансовой системы, вместе работать над новой формулой расчета квот Международного валютного фонда, способствовать усилению роли членов организации и регионов, не обладающих достаточным правом голоса. Заместитель главы китайского правительства и американский министр финансов подтвердили обоюдное намерение поддерживать многосторонние усилия, которые нацелены на повышение эффективности и увеличение масштабов деятельности банковских институтов, содействующих экономическому развитию.