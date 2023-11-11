11 ноября, 04:52

Лукашенко поздравил народ Польши с Днем независимости

Президент Белоруссии выразил надежду на то, что в Варшаве "прислушаются к голосу своих граждан" и рассмотрят предложение Минска о сотрудничестве

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко надеется, что власти Польши рассмотрят предложения Минска по восстановлению сотрудничества на благо мирного сосуществования.

"Надеюсь, в Варшаве прислушаются к голосу своих граждан с призывом жить в мире и согласии с представителями всех наций и вероисповеданий, рассмотрят протянутую Беларусью дружескую руку сотрудничества", - говорится в распространенном пресс-службой белорусского президента поздравлении народу Польши с Днем независимости.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы уважают выбор, который сделали граждане Польши на прошедших 15 октября парламентских выборах. "Он ярко продемонстрировал желание остановить бессмысленный поиск внутренних противоречий и внешних угроз", - указал белорусский лидер.

Он выразил уверенность в том, что наилучшая гарантия безопасности для Польши сегодня - это дружественное соседство, прекращение необоснованной милитаризации страны и гонки вооружений. "Только вместе шаг за шагом мы сможем внести свой вклад в преодоление конфронтации в нашем регионе. Белорусская сторона к этому готова", - подчеркнул белорусский президент.

Лукашенко напомнил о том, что в совместном прошлом народов двух стран - "многовековое общее христианское и культурное наследие, широкие и дружественные контакты между жителями двух стран". "А будущее мы можем построить только при внимательном отношении к историческим событиям и укреплении связей на принципах партнерства и доверия", - отметил он.

В конце октября белорусский президент заявил, что Варшава до сих пор не ответила на предложения Минска по восстановлению добрососедства. Об указаниях правительству и МИД Белоруссии предложить Польше "план добрососедства и мира" Лукашенко сообщил в начале июля. Белорусский лидер неоднократно заявлял о готовности наладить отношения с сопредельными государствами, подчеркивая, что соседей не выбирают, потому что "они от Бога" и "с ними надо жить". 

Теги:
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольша
© Информационное агентство ТАСС
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