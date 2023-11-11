11 ноября, 10:19,
обновлено 11 ноября, 11:29

Reuters: вооруженный БПЛА атаковал базу США в Ираке

U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado via ABACAPRESS.COM/ Reuters
© U.S. Air Force photo by Airman 1st Class William Rio Rosado via ABACAPRESS.COM/ Reuters

По данным агентства, речь идет об авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный беспилотник нанес удар по иракской авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что была повреждена инфраструктура.

9 ноября авиабаза также подверглась атаке. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября по 7 ноября силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз. 22 атаки были совершены в Ираке, 18 - в Сирии. 

Теги:
СШАИрак
© Информационное агентство ТАСС
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