Reuters: вооруженный БПЛА атаковал базу США в Ираке

По данным агентства, речь идет об авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы

ЛОНДОН, 11 ноября. /ТАСС/. Вооруженный беспилотник нанес удар по иракской авиабазе Аль-Харир, на которой располагаются американские и международные силы.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

Отмечается, что была повреждена инфраструктура.

9 ноября авиабаза также подверглась атаке. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что с 17 октября по 7 ноября силы США на Ближнем Востоке были атакованы 40 раз. 22 атаки были совершены в Ираке, 18 - в Сирии.