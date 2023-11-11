11 ноября, 12:01,
обновлено 11 ноября, 12:27
Палестино-израильский конфликт

В Египте настаивают на выработке механизма решения палестино-израильского конфликта

Президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси категорически отверг используемую Израилем в ходе нынешнего конфликта в Газе "политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора и насильственное перемещение населения"

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Каир настаивает на формировании конкретного механизма по достижению справедливого урегулирования палестино-израильского конфликта, основанного на идее создания двух независимых государств. Об этом заявил президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на внеочередном совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде, посвященном ситуации на Ближнем Востоке и в секторе Газа.

"Египет настаивает на выработке конкретной формулы разрешения [палестино-израильского] конфликта, основанной на создании двух независимых государств, в том числе палестинского", - указал ас-Сиси. По его словам, "Египет и арабские страны десятилетиями стремились к миру и выступали с инициативами урегулирования конфликта между израильской и палестинской сторонами". "Теперь настала очередь и международного сообщества приложить максимум усилий для создания независимого палестинского государства", - добавил египетский лидер.

Ас-Сиси категорически отверг используемую Израилем в ходе нынешнего конфликта в Газе "политику коллективных наказаний, включая массовые убийства, блокаду сектора и насильственное перемещение населения". "Эта практика должна быть незамедлительно прекращена", - заявил президент Египта. Он выступил за немедленное прекращение огня в Газе и создание гуманитарных коридоров для доставки гуманитарной помощи населению палестинского анклава. 

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ЕгипетПалестино-израильский конфликтСиси, Абдель Фаттах, ас-
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