11 ноября, 13:36
Военная операция на Украине

В Чехии возбудили 384 уголовных дела о поддержке действий РФ на Украине

В 99 случаях против подозреваемых выдвинули соответствующие обвинения

ПРАГА, 11 ноября. /ТАСС/. Чешская полиция с 24 февраля 2022 года возбудила 384 уголовных дела в отношении граждан, действия которых могут трактоваться как выражение поддержки военной операции РФ на Украине. В 99 случаях против подозреваемых были выдвинуты обвинения. Со ссылкой на пресс-секретаря чешской полиции Ондрея Моравчика об этом сообщил новостной портал irozhlas.cz.

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"Полиция с начала войны [на Украине] расследовала сотни [случаев подозрения в поддержке действий РФ на Украине]. В 384 случаях были возбуждены уголовные дела… Некоторые из них [после завершения расследования] привели к обвинению конкретных лиц. Это произошло в 99 случаях", - привел портал слова Моравчика.

Генеральная прокуратура Чехии проинформировала ранее, что "длительное время наблюдает за развитием дел, связанных с одобрением и публичной поддержкой" российских действий на Украине. Генеральный прокурор республики Игор Стржиж выступил с разъяснением, что публичное выражение (например, на митингах, демонстрациях или в социальных сетях), согласия с действиями РФ на Украине и поддержки российского руководства могут рассматриваться как "одобрение преступления, отрицание или попустительство преступлению", а также "отрицание, одобрение или оправдание геноцида". Нарушителям действующего законодательства грозит заключение сроком до трех лет. 

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УкраинаЧехияРоссияВоенная операция на Украине
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