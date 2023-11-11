Суд Исламабада разморозил имущество экс-премьера Пакистана Наваза Шарифа

При вынесении судебных решений с 1 октября 2020 года по 22 апреля 2021 года нашли несколько нарушений, сообщила газета Dawn

ИСЛАМАБАД, 11 ноября. /ТАСС/. Суд Исламабада постановил разморозить ранее арестованное движимое и недвижимое имущество бывшего премьер-министра Пакистана Наваза Шарифа по заявлению адвоката политика. Об этом сообщила газета Dawn.

По ее данным, в документе указывалось на несколько нарушений при вынесении судебных решений с 1 октября 2020 года по 22 апреля 2021 года, в частности на отсутствие мотивов и способов ареста имущества. Оно включает активы в четырех зарегистрированных компаниях, восемь счетов, в том числе три в иностранной валюте, а также автомобиль марки Land Cruiser и два автомобиля марки Mercedes. В списке арестованных числились также два трактора, земельные участки семьи Шариф в городах Мури и Чангла-Гали, на горном курорте, сельскохозяйственные угодья с каналами в Шекхупуре и Лахоре.

Ранее пакистанский суд подтвердил приостановку действия бессрочных ордеров на арест Шарифа. Экс-глава правительства обвиняется в наличии незадекларированных средств, вложенных им в металлургический комбинат "Аль-Азизиа" в Саудовской Аравии, и незаконном приобретении жилищного комплекса "Авенфилд аппартментс". Ему вменяют в вину и покупку дорогих автомобилей через государственное хранилище подарков "Тошахан".

В 2018 году Шариф был приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в коррупции. В октябре 2019 года Высокий суд Исламабада освободил его под залог по гуманитарным соображениям, после чего правительство, которое возглавлял Имран Хан, разрешило ему выехать на лечение в Лондон на восемь недель. Однако Шариф отказался возвращаться в Пакистан по истечении этого срока. В связи с этим срок действия его заграничного паспорта не был продлен, экс-премьер оказался в изгнании в Великобритании.

21 октября Шариф вернулся на родину из Лондона, чтобы возглавить предвыборную кампанию его партии на предстоящих в феврале выборах в парламент.