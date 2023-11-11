Украинские мошенники заставили жительницу Белоруссии поджечь две машины и дом

Задержанная сообщила, что изначально неизвестный связался в мессенджере с ее 21-летним сыном

МИНСК, 11 ноября. /ТАСС/. Действовавшие с территории Украины мошенники заставили жительницу Бреста совершить поджоги двух автомобилей и многоквартирного жилого дома. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Белоруссии - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.

"Сотрудниками милиции в Бресте по горячим следам задержана 44-летняя женщина, которая совершила поджог двух автомобилей, а затем устроила возгорание в подъезде жилого дома и в квартире. Установлено, что на преступление ее подтолкнули мошенники, след которых ведет на Украину", - сказал он на видео, распространенном пресс-службой белорусского МВД.

Задержанная сообщила, что изначально неизвестный связался в мессенджере с ее 21-летним сыном и под предлогом участия в спецоперации правоохранительных органов уговорил взять несколько кредитов, а деньги перевести на указанный счет. Затем злоумышленники позвонили самой женщине и, применяя методы психологического воздействия, убедили принять участие в аналогичной "спецоперации", заверив, что вернут средства, перечисленные сыном. Жительница Бреста продала квартиру и перевела средства на счет аферистов. В общей сложности мать и сын лишились более 100 тыс. белорусских рублей (около 2,9 млн российских рублей).

Через некоторое время лжеправоохранители снова связались с женщиной, рассказали, что ее обманули и пообещали помочь в возврате денег. Взамен брестчанка должна была изготовить коктейли Молотова и совершить поджоги. Обязательным условием возврата средств злоумышленники назвали фиксацию противоправных действий на видео.

"К сожалению, это не единичный случай, когда мошенники из сопредельного государства путем обмана и оказания психологического воздействия толкают наших граждан на совершение тяжких преступлений. Аналогичные случаи уже происходили в Витебской, Могилевской, Гродненской областях", - добавил Казакевич.