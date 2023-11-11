Глава МИД Таджикистана пригласил директора ЮНЕСКО посетить республику

Сироджиддин Мухриддин также пригласил Одри Азуле принять участие в Третьей водной конференции

ДУШАНБЕ, 11 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Таджикистана, являющийся председателем Национальной комиссии республики по делам ЮНЕСКО, Сироджиддин Мухриддин пригласил Генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле посетить с официальным визитом Таджикистан. Встреча прошла в Париже на полях 42-й сессии Генеральной конференции ООН по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), сообщили в МИД республики.

"Министр пригласил генерального директора ЮНЕСКО посетить Таджикистан с официальным визитом и одновременно участвовать в Третьей водной конференции, которая запланирована на июнь 2024 года в Душанбе", - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

По его данным, стороны обсудили содержание и уровень отношений Таджикистана с ЮНЕСКО, а также выразили надежду на достижение новых высот сотрудничества во всех сферах деятельности.

В сентябре 2023 года в Национальном музее республики в Душанбе торжественно отметили 30-летие сотрудничества Таджикистана с ЮНЕСКО с участием Мухриддина и главы представительства ЮНЕСКО в Алматы Амира Пирича, а также представителей аккредитованного в стране дипкорпуса, профильных министерств, деятелей культуры и искусства. Тогда глава МИД республики отметил, что в настоящее время 17 объектов исторического и культурного наследия Таджикистана предложены ЮНЕСКО для внесения в репрезентативный список. По его словам, за 30 лет сотрудничества в список мирового наследия ЮНЕСКО включены древний город Саразм и Национальный парк Таджикистана. Также в сотрудничестве со странами региона в список нематериального культурного мирового наследия ЮНЕСКО внесены традиционная музыка "Шашмаком", "Оши палов" (национальное блюдо плов), "Международный Навруз" (празднование мусульманского Нового года, день весеннего равноденствия), "Искусство вышивки Чакан" (традиционная национальная вышивка), "Фалак" (народный музыкальный жанр), "Анекдоты Ходжа Насриддина" и "Шелководство и традиционное производство шелка для ткачества".