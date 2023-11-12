12 ноября, 08:53

КНР проведет совместные учения со странами Юго-Восточной Азии

В рамках маневров они отработают противодействие терроризму и пиратству, а также обеспечение безопасности на море

ПЕКИН, 12 ноября. /ТАСС/. Китай проведет совместные военные учения со странами Юго-Восточной Азии в ноябре. Об этом сообщило Министерство обороны КНР.

"Китайские военные проведут совместные учения с вооруженными силами Камбоджи, Лаоса, Малайзии, Таиланда и Вьетнама в провинции Гуандун на юге КНР в середине-конце ноября", - приводит агентство Xinhua заявление оборонного ведомства.

По его сведениям, в рамках маневров будет отработано совместное противодействие терроризму и пиратству, а также обеспечение безопасности на море. Целью учений заявлено "углубление взаимного доверия и сотрудничества в военной сфере для защиты регионального мира и стабильности". 

Теги:
КамбоджаЛаосМалайзияТаиландКитайВьетнам
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