В Казахстане на два месяца арестовали главу компании, занимающейся гособоронзаказом

Армана Рамазанова подозревают в хищениях при поставках военной техники из соседних государств

АСТАНА, 12 ноября. /ТАСС/. Специализированный межрайонный следственный суд казахстанской столицы постановил на два месяца арестовать генерального директора компании "Казспецэкспорт", которая занимается экспортом и импортом вооружения. Об этом сообщила пресс-служба судебной инстанции.

10 ноября в Агентстве по финансовому мониторингу Казахстана информировали, что при координации главной военной прокуратуры задержаны должностные лица республиканского государственного предприятия "Казспецэкспорт" и руководители подконтрольных им юридических лиц. Они подозреваются в хищении около 1 млрд тенге (порядка $2,14 млн) при закупках товаров военного и военно-технического назначения посредством завышения цен в рамках выполнения гособоронзаказа. Казахстанские СМИ также сообщали, что в том числе задержан генеральный директор компании Арман Рамазанов по подозрению в хищениях при поставках военной техники из соседних государств.

"11 ноября 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца в отношении подозреваемого Рамазанова А.", - говорится в заявлении суда. В пресс-службе инстанции отметили, что иные данные разглашению не подлежат.

Компания "Казспецэкспорт", созданная правительством Казахстана в целях обеспечения вооруженных сил республики, занимается импортом и экспортом вооружений и военной техники.