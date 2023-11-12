Правящие партии Венгрии заявили, что прием Украины в ЕС будет угрожать безопасности Европы

Директор по коммуникациям партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Иштван Холик назвал неприемлемым даже начало переговоров о вступлении Киева, находящегося в состоянии войны

БУДАПЕШТ, 12 ноября. /ТАСС/. Коалиция правящих партий Венгрии выступает против приема Украины в Европейский союз, поскольку считает, что такой шаг создаст угрозу безопасности всей Европы. Об этом заявил директор по коммуникациям партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" Иштван Холик в видеообращении, показанном телеканалом М1.

"Позиция ФИДЕС и Христианско-демократической партии по этому вопросу ясна: даже начало переговоров о вступлении с Украиной, находящейся в состоянии войны, неприемлемо. Это угроза безопасности для всей Европы. Более того, вступление Украины легло бы таким финансовым бременем на ЕС, которое и без того слабая европейская экономика просто не смогла бы вынести", - сказал пресс-секретарь ФИДЕС. Вместе со своими младшими партнерами - христианскими демократами - эта партия располагает большинством мест в национальном парламенте.

Холик также отметил, что вопрос о вступлении Украины в ЕС будет поднят на национальных консультациях, которые вскоре планирует провести правительство Венгрии. "Брюссель не дал европейским гражданам шанса высказать свое мнение, но у венгров есть возможность сделать это", - сказал представитель ФИДЕС, призвав соотечественников принять участие в этом своеобразном опросе. "Давайте не позволим Брюсселю решать за нас вопросы, которые нас затрагивают", - заявил Холик.

Разногласия Венгрии и ЕС

Ранее правительство Венгрии заявило, что выступает против начала переговоров ЕС с Украиной о вступлении, поскольку эта страна не выполнила необходимые требования и не соответствует критериям членства в сообществе.

Ожидается, что национальные консультации в Венгрии будут также включать вопрос об оказании военной помощи Украине, вызывающий серьезные разногласия с руководством Евросоюза. Кроме того, гражданам страны предстоит высказать свое мнение по поводу борьбы с нелегальной миграцией и по другим внутренним и международным проблемам.

Правительство Венгрии уже несколько раз использовало национальные консультации, стремясь заручиться поддержкой своих граждан на переговорах с Евросоюзом. С октября по декабрь 2022 года в стране проходило социологическое исследование в такой форме по поводу отношения к санкциям ЕС против России. В нем приняли участие более 1 млн 360 тыс. человек, 97% из которых высказались против санкционной политики Брюсселя. Власти считают это достаточно высоким показателем с учетом того, что население страны не превышает 10 млн. В предыдущих национальных консультациях, касавшихся таких вопросов, как миграция и пандемия коронавируса, участвовало примерно такое же число венгров.