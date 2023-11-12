СМИ: в Германии хотят учредить День ветеранов Бундесвера

По информации Der Tagesspiegel, ранее с соответствующей инициативой выступил и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов

БЕРЛИН, 12 ноября. /ТАСС/. Фракции входящих в правящую в ФРГ коалицию партий Бундестага (Социал-демократическая партия Германии - СДПГ, "Зеленые" и Свободная демократическая партия - СвДП) договорились об учреждении в Германии Дня ветеранов Бундесвера (вооруженных сил ФРГ). Об этом сообщила газета Der Tagesspiegel.

По информации издания, ранее с соответствующей инициативой выступил и оппозиционный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ ХСС), так что никаких препятствий для учреждения новой даты нет. "Германия получит День ветеранов. Мы договорились об этом в коалиционных фракциях и на следующей неделе проясним последние детали с фракцией ХДС/ХСС", - заявил газете эксперт фракции СДПГ по вопросам обороны Йоханнес Арльт.

В ХДС/ХСС приветствовали решение депутатов от СДПГ, "Зеленых" и СвДП. "Я рад, что демократический центр достиг консенсуса в том, что касается должного признания заслуг наших солдат", - заявил Der Tagesspiegel зампредседателя фракции блока ХДС/ХСС в Бундестаге, эксперт по вопросам обороны Йохан Вадефуль. Он отметил, что консерваторы предлагают отмечать новую дату 12 ноября - в этот день в 1955 году первые добровольцы Бундесвера получили приказы о зачислении на военную службу. Но ХДС/ХСС готов обсуждать и другие даты, уточнил Вадефуль.

Ранее в поддержку учреждения Дня ветеранов с целью повышения признания заслуг военных в обществе высказались канцлер Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус. В то же время против подобных планов выступает оппозиционная Левая партия (ЛП), которая считает, что идея учреждения новой даты не соответствует духу времени.

"Такие памятные дни, как они практиковались и во время нацистского режима, способствуют милитаризации общества", - заметил замглавы ЛП Атеш Гюрпинар в интервью медиагруппе Funke. По его мнению, дата "вписывается в стратегию заявленного повышения боеспособности". "К тому же такой день отвлекает от собственно важной дискуссии о причинах боевых ранений, травм и смерти", - считает он. Гюрпинар заявил, что вместо такой "самоинсценировки" лучше было бы направить финансовые средства на медицинское снабжение военных, которые после участия в зарубежных миссиях часто страдают от депрессии, не могут поддерживать личные отношения и вести нормальную жизнь.