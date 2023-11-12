12 ноября, 17:56

В Париже заявили, что более 100 тыс. человек вышли на акцию против антисемитизма

По предварительным данным префектуры полиции города, акция прошла без серьезных инцидентов и угроз безопасности

ПАРИЖ, 12 ноября. /ТАСС/. Марш против антисемитизма, состоявшийся в Париже при участии практически всех членов правительства и лидеров крупных партий, собрал 105 тыс. участников. Такие данные приводит вечером префектура полиции Парижа.

По предварительным данным, акция прошла без серьезных инцидентов и угроз безопасности. Как убедился корреспондент ТАСС, основная масса участников собралась на эспланаде перед Домом инвалидов в VII округе французской столицы. В то же время председатели Сената и Национального собрания (верхней и нижней палаты парламента) Франции Жерар Ларше и Яэль Брон-Пиве, инициировавшие эту акцию, бывшие президенты Франсуа Олланд и Николя Саркози, а также премьер-министр Элизабет Борн и часть министров собрались у расположенного чуть дальше по маршруту здания Нацсобрания, откуда прошли организованной колонной с плакатом "За республику, против антисемитизма". При этом сотрудники служб безопасности не разрешали приближаться к их отдельной процессии даже журналистам с пресс-картами.

Представители партий "Национальное объединение", в том числе Марин Ле Пен, и "Реконкиста" во главе с Эриком Земмуром, несмотря на свою критику левых политиков и премьер-министра Борн все же пришли на акцию. Они подчеркнули, что в этой ситуации следует отбросить межпартийную полемику и выразили солидарность с делом борьбы против антисемитизма. Тем не менее против присутствия Ле Пен и ее партии попыталась выступить группа демонстрантов из еврейской ассоциации "Голем", которые обвиняют ее партию в антисемитизме. Инцидент, впрочем, был быстро исчерпан, полиция встала между политиками "Нацобъединения" и нарушителями спокойствия.

Единственной партией, которая официально отказалась участвовать в шествии, стала "Неподчинившаяся Франция". Ее представители попытались провести собственный марш в Париже, который, впрочем, не получил официального разрешения властей. Кроме того, их столичная акция была прервана перепалкой с активистами, назвавшими себя представителями еврейского сообщества, которые выступали против возложения депутатами цветов к памятнику облаве на евреев в Париже 1942 года. "Неподчинившаяся Франция" уже несколько недель подвергается публичной критике за отказ по примеру правительства и других партий называть палестинское движение ХАМАС террористическим, а с недавних пор - за отказ участвовать в нынешнем марше против антисемитизма, который основатель партии Жан-Люк Меланшон назвал акцией в поддержку израильских ударов по сектору Газа.

Помимо Парижа, в воскресенье аналогичные акции прошли в других городах Франции. В общей сложности было зарегистрировано 73 манифестации. По данным МВД страны, в них приняли участие суммарно 182 тыс. человек. 

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