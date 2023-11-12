Несколько сотен человек пришли на акцию против проведения форума АТЭС в Сан-Франциско

Активисты, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны несколько международных торговых соглашений

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 12 ноября. /ТАСС/. Акция против проведения форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) началась в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Несколько сотен человек пришли на площадь имени Гарри Бриджеса в северо-восточной части города. Как сообщили ТАСС организаторы акции, ожидается, что в ней примут участие тысячи людей. Многие демонстранты пришли с плакатами с надписями "Прекратить разграбление корпорациями", "Народ и мир превыше прибыли и грабежа", "Прекратите нападки корпораций на климат". Среди собравшихся также есть сторонники Палестины. Они пришли с палестинскими флагами и плакатами "Освободить Палестину".

Активисты планируют дойти до Москоне-центра - крупнейшей выставочной площадки Сан-Франциско, где проходят основные мероприятия по линии АТЭС. Вокруг него перед форумом была возведена металлическая ограда высотой более двух метров. У центра дежурят отряды полицейских.

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более чем сотни общественных организаций, в том числе антивоенных, левого толка и связанных с профсоюзами. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС. Они, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны несколько международных торговых соглашений, включая Индо-Тихоокеанскую экономической инициативы (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Как сообщила корреспонденту ТАСС одна из участниц акции, она рассчитывает, что протестующие смогут привлечь внимание как к негативным последствиям для рабочих в США от реализации торговых договоренностей по линии АТЭС, так и к необходимости прекращения насилия в зоне палестино-израильского конфликта. "Мы должны спасти планету. Я хочу, чтобы у моих детей было будущее. В мире используется слишком много ископаемого топлива, крупные корпорации чересчур обогащаются. Они должны знать, что нам не все равно", - сказала она корреспонденту ТАСС. Говоря о ближневосточном конфликте, девушка подчеркнула: "Я пришла сюда из-за Палестины. Я хочу, чтобы человечество осознало, что есть серьезная гуманитарная проблема, чтобы политики поняли, что людям не все равно". Она уточнила, что не является членом какой-либо организации и пришла на акцию как "обычный гражданин".

Активисты против торговой инициативы

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта.

Ожидается, что протесты будут проходить на протяжении всей недели мероприятий АТЭС. Еще одна наиболее масштабная акция намечена на 15 ноября. Протестующие рассчитывают полностью перекрыть доступ к Москоне-центру участникам делового форума АТЭС, на котором будут присутствовать сотни глав и представителей крупных компаний, включая Google, Microsoft, Pfizer, Visa, Johnson & Johnson и General Motors.