Сотни пропалестинских активистов присоединились к протестам против АТЭС в Сан-Франциско

Манифестация проходит на площади имени Гарри Бриджеса в северо-восточной части города

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 12 ноября. /ТАСС/. Несколько сотен демонстрантов, выступающих в поддержку Палестины, присоединились к массовой акции протеста против проведения форума АТЭС в Сан-Франциско (штат Калифорния). Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Манифестация проходит на площади имени Гарри Бриджеса в северо-восточной части города, где собрались не менее тысячи человек.

Демонстранты громко бьют в барабаны и скандируют: "Палестина будет свободна от реки до моря", "Прекратите огонь", "Свободу Палестине". Они пришли на акцию с флагами Палестины и плакатами "Остановите геноцид", "Американцы с Палестиной", " Байден (президент США Джо Байден - прим. ТАСС), твои руки в крови", "Нет помощи США Израилю", "Нет колониализму", "Военным преступлениям не место в Сан-Франциско и в Газе". Был также замечен плакат "Евреи за свободу Палестины".

Многие демонстранты, выступающие против проведения в Сан-Франциско форума АТЭС, также пришли с плакатами с надписями "Прекратить разграбление корпорациями", "Народ и мир превыше прибыли и грабежа", "Прекратите нападки корпораций на климат".

Активисты планируют дойти до Москоне-центра - крупнейшей выставочной площадки Сан-Франциско, где проходят основные мероприятия по линии АТЭС. Вокруг него перед форумом была возведена металлическая ограда высотой более 2 м. У центра дежурят отряды полицейских.

Активисты против торговой инициативы

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более чем ста общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка и связанных с профсоюзами. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС. Они, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны некоторые международные торговые соглашения, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта.

Ожидается, что протесты будут проходить на протяжении всей недели мероприятий АТЭС. Еще одна масштабная акция намечена на 15 ноября. Протестующие рассчитывают полностью перекрыть доступ к Москоне-центру участникам делового форума АТЭС, на котором будут присутствовать сотни глав и представителей крупных компаний, включая Google, Microsoft, Pfizer, Visa, Johnson & Johnson и General Motors.