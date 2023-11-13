12 ноября, 22:18

Во Франции заявили, что переговоры с МО РФ помогли избежать эскалации в трудные моменты

Министр Вооруженных сил республики Себастьен Лекорню отметил, что имел возможность "два или три раза" пообщаться с министром обороны России Сергеем Шойгу

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Общение глав оборонных ведомств России и Франции способствовало предотвращению эскалации между двумя странами в трудные моменты, при этом французская сторона готова возобновить такие контакты, если они будут "полезны и эффективны". Об этом заявил министр Вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню в эфире телеканала LCI.

"У ядерных держав есть определенные обязательства друг перед другом. Ряд бесед позволил нам сдержать эскалацию в очень чувствительные моменты", - сказал Лекорню. Он добавил, что имел возможность "два или три раза" пообщаться с главой МО РФ Сергеем Шойгу, в ходе этих переговоров "обсуждались очень конкретные вещи в сфере урегулирования потенциальной эскалации".

"С тех пор я больше не говорил с министром. Я готов вновь поговорить с ним, когда это будет полезно и эффективно", - добавил он. 

Теги:
Шойгу, Сергей КужугетовичРоссияФранция
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