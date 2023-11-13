Премьер Британии назвал 2023 год одним из самых значительных для внешней политики страны

В канцелярии Риши Сунака заявили, что среди основных достижений Лондона в 2023 году было заключение с Брюсселем так называемой Виндзорской концепции

ЛОНДОН, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что 2023 год стал "одним из самых значительных" для британской внешней политики за последнее время. Как сообщили в канцелярии на Даунинг-стрит, глава правительства подробнее остановится на внешнеполитических приоритетах страны во время выступления 13 ноября в резиденции лорд-мэра лондонского Сити.

"Мы четко понимаем, что нам необходимо [делать для обеспечения] своих интересов и безопасности. Однако реализм Великобритании всегда основывался на ценностях, сейчас пришло время для моральной ясности", - говорится в выдержках из речи Сунака. В ходе выступления на банкете лорд-мэра Сити перед дипломатами и бизнесменами из различных стран мира британский премьер, как ожидается, укажет на недопустимость того, чтобы "догмы, предположения и структуры прошлого заслоняли путь к светлому будущему и более сильной международной системе".

Кроме того, Сунак расскажет о результатах работы его правительства в 2023 году на внешнеполитическом направлении. "В нынешние опасные времена мы не только защищаем лучшее видение будущего в борьбе с теми, кто хочет разрушить его, но также мобилизуем наш опыт, наших людей и наши альянсы для того, чтобы сделать это будущее реальным. Поэтому мы продолжим отстаивать то, что правильно", - отмечается в речи премьера.

AUKUS и отношения с ЕС

Среди основных достижений британского правительства в 2023 году в канцелярии Сунака назвали заключение с Брюсселем так называемой Виндзорской концепции, которая упростила процедуру ввоза товаров в Северную Ирландию из других частей Соединенного Королевства после выхода Лондона из состава ЕС, а также публикацию обновленного комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики страны. Кроме того, в канцелярии напомнили, что в марте лидеры Австралии, Великобритании и США в рамках партнерства AUKUS объявили о трехэтапном плане предоставления Канберре атомных подводных лодок с неядерным вооружением и технологий их производства.

Помимо этого, на Даунинг-стрит обратили внимание на заключение договоренностей с Албанией, Италией и Францией об усилении сотрудничества в сфере борьбы с нелегальной миграцией, а также на заключение соглашения о стратегическом сотрудничестве с Японией и на присоединение к Всеобъемлющему и прогрессивному соглашению о транстихоокеанском партнерстве. В канцелярии Сунака еще одним успехом сочли проведение первого международного саммита по безопасному использованию искусственного интеллекта.

"Эти соглашения и союзы говорят о чем-то более глубоком, о нашем желании действовать и менять мир вместо того, чтобы мир менял нас. Вне зависимости от вызовов и угроз мы можем продвигать мир и стабильность", - говорится в речи Сунака.

Ближний Восток и Украина

Как ожидается, в своем выступлении британский премьер отдельно выскажется о ситуации на Ближнем Востоке. "Великобритания написала оригинальные резолюции ООН, которые предполагают создание двух государств (Израиля и Палестины - прим. ТАСС). Мы говорили об этом на протяжении десятилетий. Но теперь мы должны помочь воплотить это в жизнь. Поэтому я беру обязательство перед друзьями Великобритании в регионе и различными общинами в нашей стране удвоить британские усилия в этом направлении", - отмечается в тексте.

Как отметили в канцелярии премьера, в контексте конфликта на Украине Сунак заявит, что Лондон продолжит помогать властям в Киеве. Как утверждается в выдержках из его речи, российские власти "напрасно надеются", что Великобритания потеряет терпение в этом вопросе, так как такого "никогда не произойдет".