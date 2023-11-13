Около тысячи участников акции против АТЭС в Сан-Франциско идут центру, где проходит форум

Их сопровождает полиция на мотоциклах и волонтеры

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Около тысячи участников акции против проведения мероприятий по линии Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) двинулись к Москоне-центру, где проходит форум. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Активисты идут прямо по проезжей части двумя колоннами. Их сопровождает полиция на мотоциклах и волонтеры. Полицейские перекрывают улицы по мере движения колонн. Столкновений между манифестантами и полицейскими нет. Демонстранты скандируют: "Нет АТЭС", "Мы против грабежа", "Свобода Палестине!"

Активисты заявили, что планируют дойти до Москоне-центра - крупнейшей выставочной площадки Сан-Франциско, где проходят основные мероприятия по линии АТЭС. Вокруг него перед форумом была возведена металлическая ограда высотой более 2 м. У центра дежурят отряды полицейских.

Организатором акции является коалиция "Нет АТЭС" (No to APEC Coalition) - объединение более ста общественных организаций, в том числе антивоенных, экологических, левого толка, связанных с профсоюзами и поддерживающих Палестину. Активисты выступают против проведения в США мероприятий по линии АТЭС. Они, в частности, указывают на то, что для американских рабочих крайне невыгодны некоторые международные торговые соглашения, включая Индо-Тихоокеанскую экономическую инициативу (Indo-Pacific Economic Framework, IPEF). Ожидается, что ее реализацию будут, в частности, обсуждать участники форума. Как отмечали эксперты, Вашингтон надеется убедить страны региона в том, что инициатива может быть альтернативой активному развитию экономических связей с Китаем.

Представители коалиции подчеркивают, что реализация договоренностей, касающихся Индо-Тихоокеанской экономической инициативы, серьезно увеличивает влияние транснациональных корпораций, приводит к оттоку рабочих мест за рубеж и росту безработицы в США. Кроме того, представители коалиции считают, что США используют форум АТЭС для навязывания другим странам своей повестки и нападок на другие государства, что увеличивает угрозы международного конфликта.