КНДР считает, что командование ООН провоцирует вторую корейскую войну

В МИД республика также подчеркнули необходимость роспуска структуры

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Деятельность Командования ООН ведет к созданию практических условий для провокации второй корейской войны, в связи с чем оно должно быть распущено. Об этом заявил Институт разоружения и мира МИД КНДР, текст сообщения которого приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

"США и марионеточные военные гангстеры 14 ноября проведут на территории южнокорейских марионеток первые переговоры глав военных ведомств Южной Кореи и государств - членов "Командования ООН", - говорится в сообщении. - Переговоры глав военных ведомств членов "Командования ООН", которые планируют США и их сателлиты, ясно свидетельствуют, что агрессивная сущность США, намеревающихся вооруженными силами захватить весь Корейский полуостров, ничуть не изменилась, а также они уже приступили к созданию практических условий для провокации второй корейской войны".

"Незаконное и агрессивное "Командование ООН" немедленно должно быть распущено, это необходимое и первоочередное требование для восстановления авторитета и справедливости ООН, для сохранения мира и стабильности на Корейском полуострове", - подчеркивается в материале. В нем также отмечается, что международное сообщество "должно повысить бдительность, решительно осудить и отвергнуть военные махинации США и их сателлитов, пытающихся развязать новую войну на Корейском полуострове и в регионе, тем самым спасти мир от ужасного бедствия ядерной войны".

Командование ООН является структурой, которая следит за выполнением условий перемирия, завершившего Корейскую войну.